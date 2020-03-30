البنك الدولي: مصر ضخت حزمة مالية قدرت بـ 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. فيديو

وأوضح

المبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أثناء

مداخلة الهاتفية على برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on e"، أن ما تقوم به مصر الفترة الحالية

بداية جيدة

ومتماشية مع الإجراءات التي تحدث في العالم،

متابعا: ان هناك احتمالية أن تحتاج مصر للمزيد الفترة القادمة.