البنك الدولي: مصر ضخت حزمة مالية قدرت بـ 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود محيي الدين، الاقتصادي المصري والنائب الأول للبنك الدولي والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن مصر ضخت حزمة مالية قدرت 100 مليار جنيه في مواجهة فيروس كورونا، وهذا الرقم يعادل 2% من الاقتصاد القومي.
وأوضح المبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أثناء مداخلة الهاتفية على برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on e"، أن ما تقوم به مصر الفترة الحالية بداية جيدة ومتماشية مع الإجراءات التي تحدث في العالم، متابعا: ان هناك احتمالية أن تحتاج مصر للمزيد الفترة القادمة.
وأضاف محمود محيي الدين، أن مصر فى مرحلة مهمة، قائلا؛"نحن في مرحلة نأمل فيها الأفضل ولكن نتحسب للأسوأ، لافتا إلي أن مصر يجب أن تأخذ المرحلة خطوة خطوة.
وأكد أن اجتماع مجموعة العشرين خطوة خطوة جيدة خلال الفترة الحالية.
وذكر أن أفريقيا تعتمد على 50% من احتياج الدواء والعلاج من الخارج، وبالتالي لا بد من نظام يسمح بحركة النشاط الاقتصادي ويحافظ على حياة الناس.