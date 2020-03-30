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محافظات

لقطات جوية .. شاهد كيف أصبحت شوارع الجيزة بعد تطبيق حظر التجوال.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:09 ص
شوارع الجيزة خلال
شوارع الجيزة خلال حظر التجول
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صدى البلد
ينشر موقع صدى البلد مقطع فيديو مصورًا بكاميرا دراون من الجو يرصد شوارع الجيزة أثناء ساعات حظر التجول.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد وجه بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وتطبيق تلك الإجراءات بحزم، لضمان عدم مخالفة تلك الإجراءات.

وشدّد محافظ الجيزة على جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة تطبيق جميع القرارات بكل حزم، والتي تشمل 13 قرارًا اتخذتها محافظة الجيزة في إطار خطتها للتصدي لفيروس كورونا.

1- استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء  لمكافحة الفيروسات. 

2- تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية المهتمة بالشئون المجتمعية .

3- تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار

4-  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين لقرارات الحظر او من يستغل تلك الظروف.

5- التركيز على توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا.

6- تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين  .

7- متابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.

8- عدم إيقاف حركة  السيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة لما لها من أهمية للمواطنين  .

9- التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة الاحياء والمراكز والمدن

10- التنسيق مع الداخلية للسماح للعاملين فى قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها.

11- عدم اقامة اي أسواق أسبوعية في جميع الأحياء والمراكز والمدن.

12- اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين وإزالة جميع الأسواق ومنع إقامتها.

13- استمرار أعمال رفع المخلفات والنظافة دون التقيد بمواعيد الحظر لعدم الإخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يخص نظافة الشوارع .
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