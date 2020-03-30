كالعادة.. ترامب يشتبك مع مراسلة أمريكية ويهددها على الهواء.. فيديو

اشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية خلال مؤتمر صحفي حول تفشي الفيروس التاجي.





وسألت مراسلة شبكة "بي بي إس نيوزهور" يامش ألسيندور ترامب خلال مؤتمر صحفي حول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خلال مقابلة مع شون هانيتي بقناة فوكس نيوز، حول أن بعض الطلبات التي تقدم بها حكام بعض الولايات مبالغ فيها.





ووفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكية، رد ترامب بإنكاره أولًا أنه أدلى بهذه التصريحات، والتي تم الإبلاغ عنها من قبل العديد من وكالات الأنباء في ذلك الوقت ، قبل تهديده للمراسلة.





وأضاف: "لماذا لا تتصرفين بشكل إيجابي أكثر؟ ... إنها دائمًا تحصل ، نعم ، تحصل يا"، متابعا: "أتعلم؟ لهذا لم يعد أحد يثق بوسائل الإعلام".





وتابع اتهاماته قائلا: "لهذا السبب كنتي تعملي في نيويورك تايمز والآن تعملي لشخص آخر".





ووجه حديثه إليها قائلا: "انظري، دعني أخبرك بشيء.. كوني لطيفة".