أحمد فتحي يحسم موقفه مع الأهلي وغاضب من حملات التشويه

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي اليوم إجتماعًا مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لحسم الموقف النهائي من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .





ورغم العرض الكبير الذي يملكه فتحي من أحد أندية الدوري ، لكن قناعاته الشخصية المنتهية هو التجديد والبقاء في بيته حتي الاعتزال النهائي وهو ما سوف يحدث اليوم.





ويبدو فتحي غاضبًا بشدة من تأخير تجديد تعاقده حتي الآن.





وقال فتحي لبعض المقربين منه إنه من غير المنطقي إظهاره في هذا الشكل الباحث عن الأزمات والراغب في تفجر المشاكل وتصديرها للنادي مع انه كان يحق له التوقيع لأي نادي منذ 3 شهور حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم وطبقًا لأعراف ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة لعلاقة اللاعبين بانديتهم هو خارج فترة الحماية حاليًا.



