كرامات كورونا.. انخفاض أسعار البنزين بمصر في هذا التوقيت .. تفاصيل

ضرب فيروس كورونا أسعار النفط عالميًا، ووفقا للسياسة المصرية الجديدة والمبنية على تحديد الأسعار وفقا للسوق العالمية باستمرار كل ثلاثة أشهر فإن أسعار البنزين والوقود ستنخفض في مصر الأسبوع المقبل.





طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أكد أن أسعار الوقود والبنزين في مصر ستنخفض خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح "عامر" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد" ، أن هذا الانخفاض يأتي ضمن التسعير ربع السنوي الذي سيتم تطبيقه أول إبريل 2020.

وأرجع عامر سبب انخفاض أسعار البنزين في مصر نظرًا لتراجع أسعار النفط عالميا، وأسعار الدولار محليا، وهما العاملان المهمان في تحديد سعر البنزين في مصر.

أما عن خزينة الدولة فأكد محافظ البنك المركزي أن انخفاض اسعار البنزين في مصر سيوفر نحو 5 مليارات دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية عقب تراجع أسعار النفط بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الدولة كانت تخصص حوالي 11.8 مليار دولار في الموازنة لشراء منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلا أنه في تقديره ستكون بعد تراجع الأسعار 7 مليارات دولار فقط.

يذكر أن أسعار النفط هوت بأكثر من 6% وهبط الخام الأميركي دون الـ 20 دولارا .

واتجهت أسعار النفط نحو الخسارة للأسبوع الخامس على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا على جهود التحفيز من صناع السياسات في أنحاء العالم.





كما يجبر تهاوي النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود جراء فيروس كورونا شركات النفط والطاقة على تقليص استثماراتها.

وكان خام برنت انخفض 2.03 دولار بما يعادل 6.7 بالمئة إلى 24.31 دولار للبرميل ونزل الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 4.7 بالمئة ليسجل 21.31 دولار.

من جانبه أكد فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه في ظل لزوم ثلاثة مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20 بالمئة.