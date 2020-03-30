AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كرامات كورونا.. انخفاض أسعار البنزين بمصر في هذا التوقيت .. تفاصيل

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:09 ص
البنزين
البنزين
Advertisements
مايكل عياد

ضرب فيروس كورونا أسعار النفط عالميًا، ووفقا للسياسة المصرية الجديدة والمبنية على تحديد الأسعار وفقا للسوق العالمية باستمرار كل ثلاثة أشهر فإن أسعار البنزين والوقود ستنخفض في مصر الأسبوع المقبل. 


طارق عامر، محافظ البنك المركزي،  أكد أن أسعار الوقود والبنزين  في مصر ستنخفض خلال الأسبوع المقبل.

 

وأوضح "عامر" في تصريحات تليفزيونية  مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد" ، أن هذا الانخفاض يأتي ضمن التسعير ربع السنوي الذي سيتم تطبيقه أول إبريل 2020.

 

وأرجع عامر سبب انخفاض أسعار البنزين في مصر نظرًا لتراجع أسعار النفط عالميا، وأسعار الدولار محليا، وهما العاملان المهمان في تحديد سعر البنزين في مصر.

 

أما عن خزينة الدولة فأكد محافظ البنك المركزي أن انخفاض اسعار البنزين في مصر سيوفر نحو 5 مليارات دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية عقب تراجع أسعار النفط بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد أن الدولة كانت تخصص حوالي 11.8 مليار دولار في الموازنة لشراء منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلا أنه في تقديره ستكون بعد تراجع الأسعار 7 مليارات دولار فقط.

 

يذكر أن أسعار النفط هوت بأكثر من 6% وهبط الخام الأميركي دون الـ 20 دولارا .

 

واتجهت أسعار النفط نحو الخسارة للأسبوع الخامس على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا على جهود التحفيز من صناع السياسات في أنحاء العالم.


كما يجبر تهاوي النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود جراء فيروس كورونا شركات النفط والطاقة على تقليص استثماراتها.

 

وكان خام برنت انخفض 2.03 دولار بما يعادل 6.7 بالمئة إلى 24.31 دولار للبرميل ونزل الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 4.7 بالمئة ليسجل 21.31 دولار.

 

من جانبه أكد فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه في ظل لزوم ثلاثة مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20 بالمئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع سعر الجنيه.. خبير اقتصادي يتوقع تراجع أسعار البنزين

خبراء يكشفون لـ"صدى البلد" عن مستقبل أسعار البترول في مصر

نزول أغلب أسواق الشرق الأوسط مع تواصل مخاوف الفيروس

اسعار النفط اليوم.. تعليق صادم من روسيا على وضع البترول

أكبر خسارة للنفط في 30 عاما.. حرب عالمية جديدة على عملاء البترول

17 % تراجعا في أسعار البترول خلال الأسبوع الجاري

ترشيحاتنا

الكوب السحري لتقوية المناعة

بتعرض لقطات قديمة .. مشادة كلامية عنيفة بين وزير النقل ووائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

كورونا ينتهي في هذا الوقت.. الأزهر: اعملوا بهذه الآية القرآنية ليزول البلاء

تعرف على قيمة بدل المهن الطبية بعد زيادتها من الرئيس السيسي

ارتفاع كارثي.. الولايات المتحدة تسجل 140 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

أرملة جورج سيدهم: شكرت الله على وفاة نادية لطفي قبل زوجي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة