مرسيدس تدرس إيقاف إنتاج هذه السيارة

بعد قرار شركة مرسيدس بنز الألمانية العريقة بإيقاف إنتاج بعض إصدارات سياراتها، ترددت بعض شائعات بشأن اعتزامها أيضًا إيقاف تصنيع إس كلاس بنسختيها الكوبيه والكوبيه في شهر أغسطس المقبل.





وكشف خبراء السيارات أن مثل هذه القرارات الهدف من ورائها إفساح المجال أكثر لطراز مرسيدس الجديد EQS، للمنافسة بقوة وحصد أكبر نسب مبيعات ممكنة.





والغريب أن مرسيدس قامت بتحديث هذين الإصدارين في عام 2017 فقط، إلا أنها تضحي بكل غالى ونفيس من أجل إنجاح تجربتها الكهربائية مع إصدارات EQS.





ومن المتوقع أن تكون مرسيدس EQS السيارة الكهربائية الأكثر فخامة في العالم بحلول عام 2021، حيث اعتدت الصانع الألمانى العريق على منصة جديدة تمامًا فى تصنيع سيارتها الكهربية.





وتأتى سيارة EQS الكهربية بنظام دفع كلي ومحركين كهربائيين بقوة 500 حصان، لجعلها تقطع مسافة 480 كيلومتر كاملة في الشحنة الواحدة، وللعلم قررت مرسيدس أيضًا إيقاف إنتاجها فئة جي كلاس، إلا أنها تراجعت وقررت إنتاج نفس الفئة ولكن بسيارات كهربائية.



