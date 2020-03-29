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سيارات

لماذا لا ينخفض الزجاج الخلفى للسيارة حتى النهاية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:59 ص
لماذا الزجاج الخلفى
لماذا الزجاج الخلفى للسيارة لا ينخفض حتى النهاية
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قسم السيارات
هل سألت نفسك من قبل لماذا الزجاج الخلفى للسيارة لا ينخفض حتى النهاية؟، لعله واحد من الكثر السئلة التى تأتى فى أذهان قائدى السيارات وركابها دومًا.

فالعديد من الأجوبة تأتى فى الذهن مثل أنه مصمم بهذه الطريقة لحماية الطال، وأخرين يرون أن السبب فى ذلك هو تقليل دخول الأتربة داخل السيارت، ولكن كل هذه الأجوبة لا تمت للواقع بصلة.

فالحقيقة أن سبب عدم إنخفاض زجاج الأبواب الخلفية للسيارة، بأنه له علاقة بتصميم السيارة نفسها، لأن شكرات تصنيع السيارات ترغب فى توفير أكبر مساحة ممكنة من أجل الإطارات الخلفية وما يحيط بها.

لذلك تدفع النوافذ الخلفية ثمن ذلك، وبالتالى لا ينزل الزجاج للنهاية مثل نظيره فى النوافذ الأمامية، وذلك لعدم توجد مساحة له من الأصل لأداء ذلك.

وبالرغم من شعور العديد من أصحاب وركاب السيارات بالضيق جراء ذلك، إلا أن ذلك يعطى السيارة مشهد جمالى، بالإضافة لتوفير حماية كافية للأطفال وكذلك الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط.

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