أكد وزير الاقتصاد الماليزي السيد مصطفى محمد اليوم (الإثنين) أن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا تعد من الأكبر حجمًا في العالم حيث تتمثل 17 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن الوزير قوله :" وذلك إذا قارناها مما أعلنته كل من بريطانيا وأمريكا وسنغافورة حيث أن حزمة المملكة المتحدة كانت 16 في المائة، والولايات المتحدة وسنغافورة كلاههما 11 في المائة".



وأشار إلى أن هذه الحزمة الكبيرة تعكس جدية الحكومة الماليزية في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للبلاد.



وأضاف أن مبلغ 250 مليار رنجيت ماليزي المخصص في الحزمة يتمثل في الجزئين الأساسيين، أولهما والذي سبق الإعلان عنه في 27 فبراير المنصرم بقيمة 20 مليار رنجيت، والثاني فهو الذي أعلنته الحكومة في 27 مارس الجاري بقيمة 230 مليار رنجيت.



وسجلت ماليزيا اليوم حالة وفاة أخرى جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين منه إلى 35 حالة وبلغ العدد التراكمي للمصابين حتى مساء أمس 2,470 حالة.



وبدأت وزارة الإسكان والحكومات المحلية اليوم بعمليات تعقيم واسعة النطاق، برش المطهرات ومواد التعقيم في مواقع النقاط الساخنة بشتى أرجاء البلاد، وذلك بالتعاون مع السلطات الحكومية المحلية وشركات إدارة النفايات الصلبة.

