أعلنت الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1071 حالة وحالات الوفاة إلى 29.

بثت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.



وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن -في وقت سابق-عن فرض حالة الإغلاق التام في بلاده بداية من منتصف الليل ولمدة 21 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضح مودي،في كلمة، أنه في ظل انتشار الفيروس فإن التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى عدم التجمع وبقاء المواطنين في منازلهم، قائلا: "ليس هناك حل آخر (سوى ذلك) للبقاء آمنا من فيروس كورونا".

