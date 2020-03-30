اليابان تعتزم توسيع حظر الدخول ليشمل الوافدين من أمريكا والصين وكوريا ومعظم أوروبا

أعلنت مصادر في الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، أن الحكومة تعتزم توسيع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم أوروبا، في إطار جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا.





ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن هذه المصادر قولها إن الحكومة قد تفرض أيضا حظرا على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا أو السفر إليها.





وأضافت أن هذا الإجراء ينطبق على المواطنين الأجانب الذين كانوا في أي من المناطق المدرجة في القائمة خلال 14 يومًا من الوصول إلى اليابان.





في غضون ذلك، من المقرر أن ترفع وزارة الخارجية اليابانية تعليماتها المتعلقة بالسفر للولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم أوروبا، بما في ذلك بريطانيا إلى المستوى 3 ، محذرة المواطنين اليابانيين من السفر إلى هذه الدول.





ويوجد في اليابان حتى الآن أكثر من2603 إصابات بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 66 وفاة.