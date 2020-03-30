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حوادث

5 آلاف جنيه غرامة لصاحب محل لم يلتزم بقرار حظر التجول في الشرقية

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:08 ص
حظر التجوال
حظر التجوال
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محمد الطحاوي

شنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بالشرقية،حملة مكبرة للتأكد من مدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخاص بحظر التجول للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد. 


وتمكنت الحملة من توقيع غرامة مالية قدرها 5 الاف جنيه على صاحب محل"بلاي ستيشن" خرق قرار حظر التجوال  ولم يلتزم بالتعليمات.


وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر،تبين مخالة "أحمد.م" صاحب محل "بلاي ستيشن" بالحي العاشر بدائرة القسم، لقرار الحظر، وفتح أبواب المحل أمام المواطنين أثناء وقت الحظر.


وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1082 إداري ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، وتغريم المخالف مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


من جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي  ( الصحة - الزراعة)  بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية  ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات الخدمية  والمنشأت الحكومية التابعه لها  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وفي هذا الاطار قامت مديريه القوي العامله بتنفيذ حمله وقائية وأعمال تطهير واسعه لمنطقتي عمل ( الزقازيق والعاشر من رمضان  )  وكذا مكاتب عمل (  العاشر من رمضان - القرين - اول وثان الزقازيق - ههيا - الإبراهيمية - منيا القمح)  بجانب مكتب السلامة والصحة المهنية بالعاشر من رمضان، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم جميع أسطح المنشآت والمكاتب والطرقات والممرات ودورات المياه بجانب دعم للقائمين علي اعمال التطهير والتعقيم  بالمهمات والأدوات اللازمة للتطهير والتعقيم ليتم الرش يوميا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمه .

 

كما قامت مديريه الزراعه بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم مبني ديوان المديريه ومباني ( هيئة الرقابه الاداريه - مديريه الكهرباء - المديريه الماليه)  شملت اعمال التطهير واجهات المباني والمكاتب والطرقات والممرات والحمامات والأسطح وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ولمواجهة فيروس كورونا  المستجد والحد من انتشاره قام اعضاء شباب البرلمان بمركز شباب المهديه التابع لادارة شباب ههيا بتفعيل مبادره لتوصيل الخبز إلي منازل أصحاب العمالة غير المنتظمه  بقريه العقايله مجانا بجانب قيامهم بنشر وتوزيع ملصقات للتوعية بفيروس كورونا المستجد واعراضة وطرق الوقايه منه وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

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