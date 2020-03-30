النوم في الجراج.. احتياطات طبيب معالج لمرضى كورونا لحماية عائلته

لجأ طبيب مقيم في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية ويتولى علاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" إلى اتخاذ احتياطات مشددة لحماية عائلته من الإصابة بعدوى "كورونا"، حيث قرر الطبيب الخضوع للعزل الذاتي بعيدًا عن زوجته وأطفاله قدر الإمكان بعد انتهاء نوبات عمله بالمستشفى.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطبيب "تيمي تشينج" قد انتقل للإقامة في "خيمة" أقامها في الجراج الملحق بمنزله، ويتوجه للنوم بداخلها كل ليلة بعد يوم عمل شاق بالمستشفى في سبيل حماية عائلته.





وكتب الطبيب في منشور شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أصبحت بلا مأوى طواعية لحماية عائلتي في حال أصبت بالعدوى"؛ وتابع: "أمضيت ليلة واحدة في سيارتي، ثم أربع ليال في غرفة مخصصة للعاملين بالمستشفى؛ وفي اليوم الخامس توصلت زوجتي إلى فكرة إقامتي في خيمة بجراج المنزل".





يشار إلى أن "تشينج" يعمل في أحد المستشفيات بمدينة "إرفاين" في "كاليفورنيا"؛ وقد قام بتزويد خيمته في جراج المنزل بعدد من وسائل الراحة المنزلية، حيث يوجد داخلها فراش مزدوج ووسادة وجهاز "لاب توب".





ويعتقد الطبيب أنه يمكن أن يضطر للإقامة في الخيمة، التي توجد بجوار سيارته، لأشهر في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وأشار إلى أنه يحتفظ بوجبات خفيفة على مقربة منه، وتترك له عائلته الطعام عند باب الجراج.





وحث الطبيب المواطنين في منشوره على البقاء في المنزل لتجنب الإصابة بالعدوى والسيطرة على تفشي المرض، ومن ثم مساعدته وغيره من مسئولي الرعاية الصحية على العودة إلى منازلهم.



