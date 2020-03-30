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فن

صوفينار ترقص على أغنية بحلم بيك في ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:15 م
صوفينار
صوفينار
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أحمد إبراهيم
احتفلت الراقصة الاستعراضية صوفينار بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ على طريقتها الخاصة من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت صوفينار في مقطع الفيديو وهي ترقص على أحدى اغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهي بعنوان "بحلم بيك". 

وتلقت صوفينار عديد من التعليقات الايجابية على الفيديو منها "انتي قمر" واحلى احتفال بالعندليب ده والا ايه". 

يذكر ان يحل اليوم ذكرى رحيل العندليب عبد الحليلم حافظ الـ 43 وهو أحد المبدعين الذين حفروا اسمهم فى تاريخ الفنى العربى بحروفا من الذهب.   
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