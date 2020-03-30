وقال جبور، في مؤتمر صحفي للمنظمة في مصر عبر الفيديو كونفرانس - إننا بحاجة إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حد سواء لمكافحة هذه الجائحة وهذا يتطلب أعلى قدر من التنسيق والتعاون بين الشعب والدولة ويجب ألا ندع الخوف يتغلب علينا في معركتنا مع هذا الفيروس، مشددا على ضرورة التعلم من تجارب الدول التي انتشر بها المرض.



وتوجه جبور بالشكر للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، لافتا إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح رغم التحديات تحت قيادة حكيمة من قبل وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.



ووجه جبور رسالة للمجتمع المصري قائلا " يجب أن يلتزم كل شخص منزله لكي لا نضغط على النظام الصحي، وأن يتبع الجميع أساليب الوقاية وأن يهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية.