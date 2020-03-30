الدولار يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل العملة الخضراء وتأثيرها على الاقتصاد

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه من الوارد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، الامر الذي توقعه عدد من الخبراء والاقتصادين موضحين ايجابيات هذا القرار على وضع الاقتصاد المصري.





ومن جانبه قال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن ارتفاع سعر الفائدة كان سببا فى تراجع جذب الاستثمار، لافتًا إلى أنه كلما انخفضت سعر الفائدة زادت عجلة الاستثمار سواء محليًا أو عالميًا، موضحًا أنه من المهم ثبات التشريعات، وأن تغييرها المستمر يضر بالسوق الاقتصادى المصرى.





وأضاف وائل عنبة، خلال حديثه ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أنه يجب تثبيت التشريعات لأن أى مستثمر يريد استثمار أمواله يعمل دراسات جدوى على التشريعات الموجودة بالبلدة التى يريد الاستثمار بها.

وأكد أن تأثير سعر الصرف بدأ يظهر فى بداية 2020 حيث تراجع سعر صرف الدولار 20 قرشًا، مضيفًا أن الأسبوعين الماضيين شهد إقبالا كبيرا جدًا على شراء السندات بالخزانة المصرية قدرت بـمليار و700 مليون جنيه فى اسبوعين فقط.

وأشار إلى أنه من المتوقع تراجع سعر الدولار ومن المستهدف ان يتراجع عن الـ15 جنيها، وأن يصل إلى 13 جنيها فقط فى بداية عام 2021، مؤكدًا أن هذا هو سعره الطبيعى قبل تحرير سعر الصرف.

وأوضح أن الجنيه المصرى يواصل أداءه القوى أمام الدولار فى العام الحالى 2020، مضيفًا أن البنك المركزى لا يتدخل فى سعر صرف الدولار ولكن تراجعه يأتي وفقًا لسياسة العرض والطلب.





وقال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي سينعكس إيجابيا على معدلات التضخم في مصر.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع تراجعا خلال الفترة القادمة المستوردة ومحلية الصنع، حيث إن تراجع سعر الدولار سيؤدي إلى تراجع أسعار السلع المستودرة وكذلك مدخلات الإنتاج المحلي المستوردة أيضا.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع الأسعار سيستلزم إحكام الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار وزيادة العرض الذي يتطلب زيادة الإنتاج.

وقال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الجنيه سيزيد من فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد الحقيقي وليس الاقتصاد الريعي يعد مصدر النقد الأجنبي ويسهم في زيادة قوة الجنيه مقابل العملة الأمريكية.





وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفترة الانتقالية التي نجح فيها الجنيه في استعادة عافيته ناتجة عن انتعاش معدلات السياحية ومن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الأجانب نتيجة ارتفاع سعر الفائدة خلال بعض الفترات، ونتيجة فتح أذون الخزانة والسندات الدولية للأجانب.

وكشف المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي أن بناء القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وإدخال التكنولوجيات الجديدة تسمح للجنيه المصري أن يمثل الإنتاجبية الحقيقية وليس الريع القادم من الخارج.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب".

وكشف عن أنه تم تأجيل أقساط القروض والفوائد عليها لمدة 6 أشهر، وليس إلغاء الفوائد.