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أخبار العالم

مصادر لـ رويترز: تأجيل إكسبو 2020 بدبي لمدة عام

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:17 م
اكسبو
اكسبو
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وكالات
قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن معرض إكسبو 2020 دبي سيؤجل لمدة عام واحد بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.

وكانت تقديرات تفيد بأن من المتوقع أن يحضر 11 مليون زائر من خارج البلاد الحدث، الذي يستمر نحو ستة أشهر ويُوصف بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا إذ يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى.

وأفاد البيان والمصدران أن من المتوقع أن تعلن دبي في وقت لاحق يوم الاثنين أن الحدث سيؤجل إلى العام المقبل بعد اجتماع بين مسؤولين من الإمارات ودول أجنبية من المقرر أن تشارك فيه.

كما ذكر البيان والمصدران أن المشاركين هم من طلبوا التأجيل وعزوا ذلك إلى الحاجة للتركيز على تفشي فيروس كورونا.


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