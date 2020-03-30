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الإمارات تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:18 م
وزارة الصحة الاماراتية
وزارة الصحة الاماراتية
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فرح علاء الخولي
اعلنت وزارة الصحة الاماراتية تسجيل 42 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، وافادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، إجرائها أكثر من 220 ألف فحص مخبرى فى الدولة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية فى الدولة، فى إطار الجهود الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار فى الدولة، والحد من انتشار الفيروس.

 

ووفقا لحساب الصحة الإماراتية على تويتر، تؤكد الأرقام الأخيرة كفاءة وقدرات النظام الصحى فى الدولة وجاهزيته للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
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