بوتين: روسيا تمكنت من تقليل إصابات كورونا لهذا السبب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تمكنت من منع حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، أرجع بوتين، هذا الأمر إلى زيادة مراكز تشخيص فيروس كورونا المستجد في الأقاليم الروسية.

وحث على ضرورة استخدام تجارب الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة في البلاد.



