كورونا يتوحش.. أكثر من 35 ألف وفاة و700 ألف إصابة حول العالم

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس إن وفيات فيروس كورونا حول العالم تجاوزت حاجز الـ 35 ألف شخص حول العالم.





وأضافت الوكالة أن هناك أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا معلنة بشكل رسمي حول العالم.





وأوضحت أن هناك أكثر من 25 ألف وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا فقط.





و، أعلنت السلطات في إيطاليا تسجيل 812 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 11591 حالة وفاة.





وفي بريطانيا، ارتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1408 حالة وفاة.





وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 27 ألف حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات 660 ألف إصابة، في أكثر من 200 دولة.



