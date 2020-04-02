كيف احتفلت أول سيدة حامل بتعافيها من كورونا ..وهذه هي حالة الجنين

غادرت مستشفى العزل بإسنا جنوب محافظة الأقصر،اليوم الخميس، 7 حالات جديدة تعافت من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحولت تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.





ومن ضمن هذه الحالات سيدة حامل تعافت تماما وهى والجنين بصحة جيدة .





واحتفلت السيدة مع الطاقم الطبي معبرة عن سعادتها البالغة بشفائها وصحة جنينها.





وأوضح مصدر طبي داخل المستشفى أن الحالات التي أعلن شفاؤها اليوم من محافظات الأقصر والبحر الأحمر والمنيا والمنصورة مشيرا بانه تم عمل اول جلسة غسيل كلوى لمريض بالعناية اليوم وتمت بنجاح وحالة المريض مستقرة وبالنسبة لحالة السيدة الحامل تعافت تماما وهى والجنين بصحة جيدة





ومستشفي اسنا التخصصي جرى إنشاؤه، وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، ويتكون من "مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، ويضم "155 سرير إقامة، 15 عيادة خارجية، 5 معامل، قسم للأشعة، صيدلية، 4 غرف عمليات، قسم للقسطرة، 27 سرير رعاية مركزة، 10 حضانات للأطفال، وبه كافة التخصصات الطبية، وأحدث الاجهزة من "سونار، رسم قلب، أشعة مقطعية، وغيرها".





اقرا ايضا