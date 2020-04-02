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رياضة

بعد رحيل شريف إكرامي عن النادي.. مدرب حراس الاهلي يكشف تفاصيل لأول مرة

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:31 م
ميشيل ياناكون مدرب
ميشيل ياناكون مدرب حراس الأهلي واكرامي وفايلر
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عمرو ابوبكر
كشف ميشيل ياناكون مدرب حراس الأهلي لأول مرة، عن كيفية انضمامه للجهاز الفني بالأهلي، والفارق بين عمله في بلجيكا ومصر.

وقال ياناكون خلال تصريحات لـ قناة الأهلي: "ديفيد سيسا مساعد فايلر تواصل معي، وأبلغني طلبه لكي ندرب في مصر".

وأضاف: وافقت، وأبلغني أن فايلر يتفاوض ولم يأخذ القرار، وأبلغني أن العرض جاء من النادي الأهلي. 

وتابع: عندما تكون في عالم كرة القدم يجب أن تهتم بالنتائج في كل الدول، والأهلي نادي كبير ومعروف في العالم كله، بعد ذلك بحثت بعمق عن الأهلي بعد الموافقة على العرض، وجدت أن الأهلي يحقق المكسب باستمرار في المباريات.

جدير بالذكر أن شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي أعلن رحيله رسمياََ عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع اكرامي لصالح بيراميدز في الايام المقبلة.
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