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تكنولوجيا

عرض الجمعة.. اشترى iphone x بـ 6500 جنيه

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:00 ص
Apple iPhone X
Apple iPhone X
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كريم جمال
منذ ظهور سلسلة الـ X بهواتف آيفون استطاعت أن تخطف قلوب الملايين لما تقدمه من شاشة كاملة فائقة الدقة بنوتش صغير، و الاستغناء عن زر الرئيسة Home الشهير، بالإضافة لحجم ذكي للغاية على حجم اليد وبشاشة أكبر، إلا أن العيب الأكبر هو ارتفاع سعر هواتف هذه الفئة.

وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، باللون السيلفر مقابل 409 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 6500 جنيهًا مصريًا.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل الأمريكية.

ويقدم iPhone X أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة، مع شاشة 5.8 بوصة من نوع Super Retina OLED، ومعالج Apple A11 Bionic بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.

ويمتلك iPhone X كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، وقارىء للوجه بدلًا من بصمة الإصبع التقليدي، وبطارية كبيرة سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 17 وا، ويعمل بأحدث أنظمة آبل ios 13.


ويمكنك شراء iPhone X من منصة إيباى باللون السيلفر سعة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.

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