رئيس مدينة الزينية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الحيوية

قام العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية وانتظام فريق الأطباء والتمريض فى أعمالهم .





وتوجه الهوارى بالشكر والعرفان للأطباء لالتزامهم بأعمالهم وعدم التقاعس عن دورهم تجاه الأهالى .



