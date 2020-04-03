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محافظات

رئيس مدينة الزينية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الحيوية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قام العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر  بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية وانتظام فريق الأطباء والتمريض فى أعمالهم .

وتوجه الهوارى بالشكر والعرفان للأطباء لالتزامهم بأعمالهم وعدم التقاعس عن دورهم تجاه الأهالى .

وأوضح رئيس مدينة الزينية استمرار أعمال التطهير والتعقيم المنشآت الحيوية بالمركز حيث تم اليوم رش وتطهير المبنى الإدارى لمجلس مدينة الزينية وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 .
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