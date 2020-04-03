بمجوهرات لافتة.. ميريام فارس تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها.
ولفتت ميريام فارس الأنظار بمكياجها الصاخب الذى كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمد على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.
كما أكملت ميريام فارس إطلالتها بمجموعة من المجوهرات اللافتة، ما منحها مظهرا جذابا وغير تقليدي.
واعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلى المنسدلة على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.