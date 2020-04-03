الصحف الإماراتية اليوم.. السعودية تحظر التجول في مكة والمدينة.. 3 دقائق صمت في الصين حدادا على ضحايا كورونا.. وأوروبا تسجل نصف مليون إصابة بـ كوفيد 19

حصيلة إصابات كورونا تتجاوز المليون في العالم

تسجيل 210 إصابات جديدة بـ كورونا في الإمارات وشفاء 35

مصطحبا 20 من نسائه.. ملك تايلاند يعزل نفسه بفندق ألماني

مسؤول صيني يدعو سكان ووهان تجنب الخروج إلا للضرورة





سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على مستجدات فيروس كورونا المستجد ومواصلته لحصد الضحايا.





في الشأن المحلي، قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت أمس عن رصدها 210 حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف اليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.





وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1024 حالة.





كما أعلنت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.





في الشأن العربي، قالت صحيفة الخليج إن السلطات السعودية أعلنت عن منع التجول في كافة أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة يوميًا، اعتبارًا من أمس الخميس وحتى إشعار آخر.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قوله، إن «الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة».





وأشار إلى أن القرار يشمل استمرار منع الدخول إلى المدينتين أو الخروج منهما، اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.





ولا يشمل القرار منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.





دوليًا، ذكرت صحيفة "الخليج" أن وباء كوفيد-19 لا يزال يواصل نموه السريع ليتجاوز عداد الإصابات مليون إصابة في أرجاء العالم الأربعة ونحو 48 ألف وفاة، بينهم رضيع ذو عشرة أسابيع في الولايات المتحدة.





وسجّلت أوروبا أكثر من 500 ألف إصابة، في وقت ترتفع الإحصاءات في الولايات المتحدة إلى 215 ألفًا.





وعبّر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن «القلق العميق» إزاء «النمو المطرد» لعدد الإصابات والوفيات.





وحذرت المنظمة من أن الفيروس قد يشكل خطرًا فتاكًا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين.





ومن صحيفة "البيان"، من المقرر أن تشهد الصين ثلاث دقائق من الصمت خلال مهرجان تشينغمينج، المعروف بيوم كنس المقابر، غدا السبت حدادا على الأشخاص الذين لاقوا حتفهم جراء تفشي فيروس كورونا.





وذكر مجلس الدولة الصيني اليوم الجمعة أنه خلال حفل الحداد الوطنى، سيجري تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء الصين وفي السفارات والقنصليات الصينية بالخارج، وستتوقف أنشطة الترفيه العامة.





فيما قالت "الإمارات اليوم" إن ملك تايلند ماها فاجيرالونجكورن عزل نفسه ذاتيا عن طريق استئجار فندق ألماني فاخر بصورة كاملة وكان يصطحب معه 20 امرأة من نسائه.

ويعتقد أن الملك ماها حجز جميع غرف فندق سونينبيشل في ولاية بافاريا الألمانية من أجل العزل الذاتي خلال فترة فيروس كورونا.





ومن صحيفة "الاتحاد" دعا رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية، سكان المدينة، بؤرة تفشي فيروس كورونا، على تعزيز إجراءات الحماية الذاتية وتجنب الخروج إلا في الضرورة.





وفي بيان نشرته حكومة مدينة ووهان، قال وانج تشونج لين إن خطر حدوث عودة لوباء كورونا بالمدينة مازال كبيرًا بسبب المخاطر الداخلية والخارجية وإنه يتعين مواصلة إجراءات الوقاية والسيطرة.