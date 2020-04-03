إصابات مؤكدة.. الصين تنصح الدبلوماسيين الأجانب بتجنب السفر إلى بكين

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن هناك إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة بكين.





ونصحت الخارجية الصينية الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن السفر إلى بكين تجنبًا لالتقاط العدوى.













وأعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و31 إصابة إضافية بفيروس كورونا.





وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "ارتفع عدد الوفيات إلى 3322 والإصابات إلى 81620 بفيروس كورونا".





وأضافت: "مقاطعة هوبي الصينية سجلت 4 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا، ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة".





وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم مليون مصاب، بينما لا يزال العالم يحبس أنفاسه، مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول.





وتخطت عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليون إصابة، بينما تجاوزت حالات الوفاة حول العالم من جراء فيروس كورونا حاجز الخمسين ألفا.