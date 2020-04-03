بتعملوا ايه؟ .. فنانة شابة تنشر رقم هاتفها وتطلب الدردشة

نشرت الفنانة الأمريكية الشابة تايلور هيل - 24 عامًا، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تحدث متابعيها مع أجواء الحجر المنزلي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وفاجأت تايلور هيل، متابعيها بنشر رقم هاتفها الشخصي، وطالبتهم بالدردشة معها، حتى تخرج من الوحدة التي تعاني منها في الحجر المنزلي، وعلقت قائلة: «أحتاج إلى الدردشة معكم أخبروني ماذا تفعلون في الحجر المنزلي؟».
-نشأت هذه العارضة في ولاية كولورادو الأمريكية ومن مواليد ٥ مارس ١٩٩٦.
-رغم سنها الصغيرة إلا أنها استطاعت أن تحقق لنفسها مكانا في صفوف عارضات الأزياء.
-اكتشفها مصور المشاهير والنجمات والموضة جيم جوردان.
-تهوى السفر حول العالم.
-حصلت تايلور هيل على شهادة في التمثيل في لوس أنجلوس.