بتعملوا ايه؟ .. فنانة شابة تنشر رقم هاتفها وتطلب الدردشة

-نشأت هذه العارضة في ولاية كولورادو الأمريكية ومن مواليد ٥ مارس ١٩٩٦.

-رغم سنها الصغيرة إلا أنها استطاعت أن تحقق لنفسها مكانا في صفوف عارضات الأزياء.

-اكتشفها مصور المشاهير والنجمات والموضة جيم جوردان.

-تهوى السفر حول العالم.