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محمود صقر: جائحة كورونا غيرت نظرة الدول للأطباء

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:40 م
محمود صقر
محمود صقر
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أسامة علي

قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن ضرورة دخول كليات القمة مثل الطب والهندسة مسيطرة على الفكر كثيرا ومنتشرة أكثر فى الأقاليم.


وأضاف صقر، خلال حواره ببرنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد مجدي نظرة المجتمع هى التى تحدد دخول الكليات، على سبيل المثال فى المجتمع الريفى نجد ثلاث فئات مميزة وهي الأطباء، المهندسين، وأئمة المساجد.


وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن جائحة فيروس كورونا دفعت دول العالم لتغيير نظرتها للأطباء، معقبا: "فى وقت الشدة ليس لنا من دون الله سوى الأطباء".


وأضاف صقر، مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذت إجراءات مهمة ترفع لتحسين أوضاع الأطباء.

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