احمي النفسية.. علاقة كورونا بالاكتئاب وطرق العلاج

أطلقت وزارة الصحة مؤخرا مبادرة احمي النفسية لمساعدة المواطنين والمرضى في التغلب على مشاعر الخوف خاصة في ظل انتشار كورونا.

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم، استشارى نفسي، أن الحالة النفسية ليست مجرد حالة مزاجية نمر بها ، ولكنها تترك تأثيرا سلبيا في جهازنا العصبي ينعكس على كفاءة عمل أجهزة الجسم وصحتها، وفي مقدمتها كورونا.

وشرحت "أسماء" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحالة النفسية لها تأثير على الجهاز المناعي للإنسان فالقلق والتوتر يحدث حالة من الخلل فى الجسم وتسهم في إفراز الأدرينالين الذي بدوره يضعف المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للمرض على العكس لو الحالة النفسية جيدة فذلك يجعل الجسم أكثر مقاومة للمرض ، ولمواجهة فيروس كورونا يجب اتباع الآتى.

أخذ التدابير الاحترازية والاستجابة لما أوصت به الحكومة كإجراء وقائي.

ثانيا لتحقيق المقاومة النفسية علينا الإلمام بالمعرفة التامة عن الفيروس تكوينه وكيفية انتشاره، فالانسان عدو ما يجهل فعدم علمنا بالشيء قد يزيد من القلق والتوتر

لذلك علينا الإلمام بكافة المعلومات عن الفيروس ونسب الشفاء منه وما السبب لتضاعف المرض او الوفاة ولابد ان يكون الإلمام بتلك المعلومات من مصدر موثوق منه دون تهويل او تهوين.