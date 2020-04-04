جامعة موناش الأسترالية: اكتشاف دواء للطفيليات يقتل فيروس كورونا فى 48 ساعة





أظهرت دراسة أجرتها جامعة موناش الأسترالية، أنه قد يكون هناك أمل أخيرا فى القضاء على فيروس كورونا، بعد اكتشاف دواء مضاد للطفيليات متوفرًا بالفعل حول العالم، يمكنه أن يقتل الفيروس في غضون 48 ساعة.





وأوضح العلماء من معهد الطب الحيوى فى موناش، أن جرعة واحدة من دواء "إيفرمكتين"، يمكن أن توقف نمو فيروس كورونا في الخلايا.

وIvermectin هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية FDA ، وقد ثبت أيضًا أنه فعال في المختبر ضد مجموعة واسعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك و الإنفلونزا وفيروس زيكا.

ووفقا لموقع الجامعة الرسمى، قالت الدكتورة كايلي واجستاف من معهد موناش للطب الحيوي، الذي قاد الدراسة أن العلماء أظهروا أن العقار، إيفرمكتين أوقف نمو فيروس كورونا في الخلايا في غضون 48 ساعة.

وأضافت: "وجدنا أنه حتى جرعة واحدة من الدواء، يمكنها أن تزيل بشكل أساسي كل الحمض النووي الريبي الفيروسي لمدة 48 ساعة وحتى في 24 ساعة كان هناك انخفاض كبير في ذلك"، ولكن حذرت الطبيبة، من أن الاختبارات التي أجريت في الدراسة كانت في المختبر وأنه يجب إجراء التجارب على المزيد من الأشخاص.