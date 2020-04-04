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أخبار العالم

الكويت تزف بشرى سارة عن حالات كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:45 ص
الكويت تزف بشري سارة
الكويت تزف بشري سارة عن حالات كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الكويتية اليوم السبت بشرى سارة عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وأعلنت الكويت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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