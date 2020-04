شاهد.. رامي أمام وأولاده يتحدون الملل بهذه اللعبة

View this post on Instagram

خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتي ان القعدة في البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية علي الصبر و التحمل عاملة ازاي 🤪😝😜 و قد ايه اللي واحد شافه في حياته كوم و اللي بيشوفه دلوقتي كوم تاني 😭انما برضه فيه جانب حلو و إيجابي 🤩لما أنت و ولادك تتحدوا بعض في كل أنواع اللعبات الممكنة و توصل بيكم المرحلة الي أنكم تكونوا شبه في معسكر رياضي 🏐🎾🥊🏋️‍♂️🤼‍♂️🏊🏻🚴🏻‍♂️ ده برضه شيء مش وحش 😃 اصبح شعار المرحلة دي " آل إمام تتحدي الملل 👊🏻 " الفيديو الأول 🏀🥊#stayathome #staysafe #basketball #basketballtraining #boxing #boxinglife #kickboxing #challenge #challengeyourself #familytime #familysport #son #خليك_بالبيت #خليك_في_البيت #timepass