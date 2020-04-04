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فن

شاهد.. رامي أمام وأولاده يتحدون الملل بهذه اللعبة

السبت 04/أبريل/2020 - 03:32 م
رامى امام
رامى امام
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ماجدة المهدى - ندى فكرى
شارك المخرج رامي إمام جمهوره بمقطع فيديو له من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رامي في الفيديو برفقة أولاده وهم يمارسون بعض الألعاب الرياضية من كرة السلة والبوكس.

وعلق رامي على الفيديو قائلا: "خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتي ان القعدة في البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية على الصبر والتحمل عاملة ازاي، وقد ايه اللي واحد شافه في حياته كوم واللي بشوفه دلوقتي كوم تاني".

وتابع رامي قائلا: "إنما برضه في جانب حلو وإيجابي لما انت وولادك تتحدوا بعض في كل أنواع اللعبات الممكنة وتوصل بيكم المرحلة إلى انكم تكونوا شبه في معسكر رياضي، ده برضه شئ مش وحش، أصبح شعار المرحلة دي " آل إمام تتحدى الملل" وده الفيديو الأول".

على صعيد آخر أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري ووفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.


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خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتي ان القعدة في البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية علي الصبر و التحمل عاملة ازاي 🤪😝😜 و قد ايه اللي واحد شافه في حياته كوم و اللي بيشوفه دلوقتي كوم تاني 😭انما برضه فيه جانب حلو و إيجابي 🤩لما أنت و ولادك تتحدوا بعض في كل أنواع اللعبات الممكنة و توصل بيكم المرحلة الي أنكم تكونوا شبه في معسكر رياضي 🏐🎾🥊🏋️‍♂️🤼‍♂️🏊🏻🚴🏻‍♂️ ده برضه شيء مش وحش 😃 اصبح شعار المرحلة دي " آل إمام تتحدي الملل 👊🏻 " الفيديو الأول 🏀🥊#stayathome #staysafe #basketball #basketballtraining #boxing #boxinglife #kickboxing #challenge #challengeyourself #familytime #familysport #son #خليك_بالبيت #خليك_في_البيت #timepass

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