شاهد.. رامي أمام وأولاده يتحدون الملل بهذه اللعبة

شارك المخرج رامي إمام جمهوره بمقطع فيديو له من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر رامي في الفيديو برفقة أولاده وهم يمارسون بعض الألعاب الرياضية من كرة السلة والبوكس.





وعلق رامي على الفيديو قائلا: "خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتي ان القعدة في البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية على الصبر والتحمل عاملة ازاي، وقد ايه اللي واحد شافه في حياته كوم واللي بشوفه دلوقتي كوم تاني".





وتابع رامي قائلا: "إنما برضه في جانب حلو وإيجابي لما انت وولادك تتحدوا بعض في كل أنواع اللعبات الممكنة وتوصل بيكم المرحلة إلى انكم تكونوا شبه في معسكر رياضي، ده برضه شئ مش وحش، أصبح شعار المرحلة دي " آل إمام تتحدى الملل" وده الفيديو الأول".





على صعيد آخر أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.





يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.





ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري ووفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.







