تعرف على شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر





وقد اعلن اللوء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انه تم تاجيل اقساط قروض الصندوق لمدة 3اشهر بدأ من ابريل الحالي. شروط الصندوق للمقترضين: و يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 الأف جنيه. ويمكن لاي شخص الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ،الذى يوفر تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.





اما الاوراق المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالاتى: - استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق - صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض - ضامنيه" - موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما ويشترط الصندوق عدة اشتراطات: - لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما - ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية - محضر معاينة لمكان المشروع - إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد - إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد.

يقدم صندوق التنمية المحلية ،قروضا ميسرة للشباب وللمرأة المعيلة في المحافظات ،و يدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات. بالإضافة الي انه يعطى أولوية في الاقراض للمشروعات التي تراعى البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي.