AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:03 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
Advertisements
ايمان البكش
يقدم صندوق التنمية المحلية ،قروضا ميسرة للشباب وللمرأة المعيلة في المحافظات ،و يدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات. بالإضافة الي انه يعطى أولوية في الاقراض للمشروعات التي تراعى البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي.

 وقد اعلن اللوء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انه تم تاجيل اقساط قروض الصندوق لمدة 3اشهر بدأ من ابريل الحالي. شروط الصندوق للمقترضين: و يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 الأف جنيه. ويمكن لاي شخص الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ،الذى يوفر تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

 اما الاوراق المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالاتى: - استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق - صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض - ضامنيه" - موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما ويشترط الصندوق عدة اشتراطات: - لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما - ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية - محضر معاينة لمكان المشروع - إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد - إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو عايز تعمل مشروع.. اعرف التسهيلات المقدمة من المحليات

هشام شادي: متابعة المقار والمتقدمين والمستفيدين من «مشروعك» في بني سويف

شعراوي: خفض فائدة المشروعات الصغيرة 4% للمتحررين من الأمية والمعاقين

ننشر شروط قرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر..⁦ خدمات

22.6 مليون جنيه تمويلا إضافيا لصندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

التنمية المحلية: إقراض 659 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر في 19 محافظة

ترشيحاتنا

محمد صلاح أهلاوي ولا زملكاوي؟.. وائل جمعة يجيب

موجة غضب في إنجلترا بسبب قرار نادى ليفربول.. تفاصيل

بـ 2 تاتو.. إطلالة جريئة لـ شيما الحاج بفستان منقط.. شاهد

هاف ستومك.. شاهد جوهرة بفستان مثير للجدل على إنستجرام

اخبار الفن .. اعتزال عادل إمام .. مقتل قصى الخولى .. فنانة شهيرة فى حالة حرجة.. وقرار مفاجئ لـ خطيبة هيثم أحمد زكى

حقيقة مقتل الفنان السوري قصى خولى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على شاب يمني ووالده لخرق حظر التجوال.. فيديو

عشان الحظر.. تعرفى على أهم البدائل لمنتجات الألبان فى المنزل

أوف شولدر ونظارة.. دارين حداد تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال من المنزل