اليوم .. إعلان نتيجة المخالطين للطبيب المصاب بكورنا بمستشفى الدمرداش

قالت الدكتورة سامية عبدة أستاذ الباثولوجيا ونائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى ، إنه سوف تعلن نتيجة تحاليل المخالطين للطبيب المصاب بفيروس كورونا بمستشفي الدمرداش، وقد نقلت له العدوى عن طريق والده بالإضافة إلى إصابة شقيقه أيضا.





وأضافت عبدة خلال تصرحاتها ل صدى البلد، أنه "تم تطهير المستشفي بالكامل أمس الساعة 5 صباحا، وتم أخد عينات أكثر من 70 عينة من المخالطين للطبيب المصاب اليوم ستظهر نتيجة التحاليل والطبيب كان يرتدي الماسك والوسائل الوقائية".





وأشارت مدير مكافحة العدوي إلى أنه تم حجز الطبيب في إحدى مستشفيات العزل الخاصة بوزارة الصحة، وتم تطهير وتعقيم القطاع الذي يعمل به الطبيب داخل المستشفى التي كان يتواجد فيها الطبيب المصاب بفيروس كورونا".