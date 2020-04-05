أخبار التوك شو.. فحص 413 حالة من العاملين في المعهد القومي للأورام.. أسامة هيكل يحسم جدل تطبيق سيناريو المرحلة الثالثة وقرار الحظر الكامل

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مساء أمس، السبت، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد تجمعا ضخما للمواطنين في احدى قرى محافظة الغربية لممارسة ألعاب خطرة بالموتوسيكلات.





كشف الإعلامى الصينى نادر رونج، حقيقة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا في الصين، بسبب الوافدين من الخارج وكذا الحالات التى لم تظهر عليها أى أعراض.





قال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إنه يجب أن يلتزم المواطن في منزله وأن يؤدي الصلوات فيه، وأن يتخذ جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مجموعة من العاملين في القطاع الصحي من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبهم في خدمة المرضى.





قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر وجهت مساعدات ومستلزمات طبية إلى إيطاليا ما يوضح تأكيد الرئيس السيسي على أهمية القيم الإنسانية والتعاون والوقوف جنبا إلى جنب ومد يد العون للجميع .





كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، آخر التطورات بشأن اكتشاف 17 حالة مصابة بفيروس كورونا فى معهد الأورام.





قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، إن منظمة الصحة العالمية وضعت مقياسا جديدا بنسبة الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بأعداد السكان.



