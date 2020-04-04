يكفي 6 أشهر.. التموين تطمئن المصريين: لدينا احتياطٍ كبير من السلع..فيديو

قال الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ، إن هناك 21 او 22 سلعة أساسية يستخدمها 80 % من المجتمع لدينا منهم احتياطٍ آمن يفي باحتياجات المستهلك حتي 6 أشهر.





وأضاف عشماوى خلال حواره في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياه ، أن وزارة التموين بالتعاون مع الوزارات المعنية تعمل على زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.





واوضح مساعد وزير التموين ، أن مصر لديها احتياط من السكر يكفيها 8 أشهر ومن القمح يكفي 5 أشهر .





وتابع إبراهيم عشماوى ، أن الاحتياطي الآمن من هذه السلع يزداد يوما بعد يوم كما ان عند طلب سلعة معينة لتقوم بتوزيعها داخليا تأخذ 10 أسابيع حتى نقوم بتوزيعها.





واستكمل مساعد وزير التموين ،: أننا قمنا بالتنويع في مصادر امداد السلع حتى نعمل علي تخزين احتياط استراتيجي آمن.