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يكفي 6 أشهر.. التموين تطمئن المصريين: لدينا احتياطٍ كبير من السلع..فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 11:55 م
مساعد وزير التموين
مساعد وزير التموين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ، إن هناك 21 او 22 سلعة أساسية يستخدمها 80 % من المجتمع لدينا منهم احتياطٍ آمن يفي باحتياجات المستهلك حتي 6 أشهر.

وأضاف عشماوى خلال حواره في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياه ، أن وزارة التموين بالتعاون مع الوزارات المعنية تعمل على زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.

واوضح مساعد وزير التموين ، أن مصر لديها احتياط من السكر يكفيها 8 أشهر ومن القمح يكفي 5 أشهر .

وتابع إبراهيم عشماوى ، أن الاحتياطي الآمن من هذه السلع يزداد يوما بعد يوم كما ان عند طلب سلعة معينة لتقوم بتوزيعها داخليا تأخذ 10 أسابيع حتى نقوم بتوزيعها.

واستكمل مساعد وزير التموين ،: أننا قمنا بالتنويع في مصادر امداد السلع حتى نعمل علي تخزين احتياط استراتيجي آمن.
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