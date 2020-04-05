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سيارات

تعرف على سر شعار وكلمة هيونداي

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تعتبر هيونداي من أكثر العلامات التجارية الشهيرة في مجال السيارات فهو منتج له شعبية كبيرة خاصة في السوق المصرية والعربية، ولكن الكثير منا لا يعلم ماذا يعني حرف H  وهو اختصار لكلمة هيونداي .

  

نجد أن حرف H  المائل وسط هالة بيضاوية، ولكن الحقيقة أن شعار هو ليس هذا الحرف، ولكنه يمثل بائعا ومشتري يصالح كل منهما الآخر حيث أردات الشركة  منذ البداية حرصها على توطيد العلاقة بين منتجها والعميل.

 

أما بالنسبة لكلمة هيونداي باللغة الكورية فهي تعني الحداثة، والمعاصرة حيث بدات هذه الشركة في تصدير سياراتها خارجيا سنة 1976.

 

يذكر أن شركة هيونداي الكورية ستطرح سيارتها الجديدة هيوندايCRETA هذا العام وهي من أكثر سيارات مبيعا في العالم والسبب هو جودتها المميزة وسعرها المناسب.

 

 كما أن شركة هيونداي استعرضت منذ مدة في الهند النموذج الجديد من كريتا والذي أصبح مختلف كليا عن جميع النماذج الموجودة حاليا وأن الهيكل تغير بشكل جذري كما حصلت على واجهات أمامية وخلفية ذات طراز رفيع.

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