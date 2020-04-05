صحف الإمارات: 241 إصابة وحالة وفاة واحدة بـ كورونا.. تأكيد انتشار الفيروس بالتنفس والإفراج عن 5654 مغربياً

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الإمارات.





241 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة.. وشفاء 17 شخصًا





وبحسب "الإمارات اليوم"، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 1505، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 17 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 125 حالة، وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، فيما أكدت وزارة الاقتصاد قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وحماية المستهلك.





جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، لحكومة الإمارات، أمس، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





*ترامب يوصي الأمريكيين بارتداء الأقنعة خارج المنزل





وبحسب "الإمارات اليوم"، قدّر العلماء العاملون في الحكومة الأمريكية، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بين الناس حتمًا حينما يتكلمون أو يتنفسون. وبناء على ذلك، أوصت السلطات الأمريكيين رسميًا بتغطية وجوههم، عندما يخرجون من بيوتهم للإسهام في احتواء الوباء بشكل أقوى.





وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذا الإجراء مساء الجمعة، مؤكدًا أن المسألة مجرد توصية وليست إلزامية. وتطلب السلطات الصحية من السكان تغطية وجوههم باستخدام أقنعة مصنعة يدويًا وأوشحة أو منديل للرأس، بهدف تخصيص الأقنعة الطبية للفرق الصحية العاملة في مكافحة المرض، نتيجة لوجود نقص بهذه المعدات.





*تمديد قرار وقف أنشطة مراكز التسوق وصالات السينما في أبوظبي حتى إشعار آخر





وبحسب "البيان"، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قرارا بتمديد الإيقاف المؤقت حتى إشعار آخر على مستوى الإمارة لممارسة أنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق و الأسواق المفتوحة وصالات عروض السينما وألعاب التسلية و الترفيه و الألعاب الالكترونية.





وأكد محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس الدائرة في هذا الشأن أن تمديد سريان العمل بالتعاميم المشار إليها يأتي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث و وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك استمرارا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى دولة الإمارات للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.





وأوضح أن التعاميم الأخرى الصادرة عن الدائرة بشأن الإيقاف المؤقت للأنشطة الأخرى كوقف خدمة ركن السيارات والإغلاق المؤقت لصالات اللياقة وكمال الأجسام إضافة إلى حظر خدمة تقديم الأرجيلة "الشيشة" في المطاعم والمقاهي وغيرها سيظل تنفيذها ساري المفعول حتى إشعار آخر التزاما من الدائرة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة وصحة المجتمع.





*العاهل المغربي يعفو عن 5654 معتقلا خوفا من تفشي فيروس كورونا





وبحسب "البيان"، قالت مصادر رسمية اليوم الأحد إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفوا عن 5654 معتقلا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون.





وقالت وزارة العدل في بيان إنه تم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".





كما أوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات " للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".





وأضاف البيان أنهم سيخضعون" للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم".





*محمد بن زايد: بعزيمة الشعوب نواجه «الوباء»





وبحسب "الخليج"، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تضامنه، وخالص مواساته لجمهورية الصين الشعبية، حكومة وشعبًا في حدادها الوطني على من قضوا بفيروس «كورونا» المستجد، من مواطنيها وكادرها الطبي.





وأكد أن العالم ماضٍ في مواجهة تحدي الفيروس بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها، معزيًا سموه ذوي الضحايا في كل أنحاء العالم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.





وغرد على «تويتر» قائلا : «أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبًا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس «كورونا»، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب، وإرادتها وتكاتفها».





*الصين تعلن توقف انتشار «الجائحة» وتكرّم ذكرى الضحايا





وبحسب "الخليج"، أكدت الصين شفاء 94% من جميع المصابين بفيروس كورونا في البر الرئيسي، ونظمت مراسم حداد في ذكرى الضحايا من الطواقم الطبية والمواطنين، مؤكدة في الوقت ذاته أن انتشار الوباء في البلاد ككل قد توقف. يجيء ذلك فيما واصل الفيروس تفشيه في العالم بنسب متفاوتة، حيث بلغ عدد المصابين نحو مليون ومئتي ألف إصابة، وعدد الوفيات حوالي 60 ألف حالة وفاة.



