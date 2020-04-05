تنفيذ المرحلة الثانية من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا في العريش

وقال "أحمد طبل" المشرف على تنفيذ الحملة، لإنه تم توزيع المطلوب لكل أسرة من احتياجاتها من مواد التعقيم والتطهير بدعم من "جمعية تنمية المجتمع بالجورة"، فى إطار حملة متواصلة داخل مدينة العريش، تستهدف الأسر الأكثر احتياجا بدأت فى حى "أبو صقل"، وانتقلت لحى "السمران" وسط المدينة والمناطق المجاورة "للمقابر"، ومن بين المستفيدين أسر منقولة من "جنوب العريش ومن مناطق الشيخ زويد ورفح".





أضاف "الدكتور مصطفى المالح"، عضو مؤسسة حياة، ورئيس أسرة "تحيا مصر" بجامعة العريش، أنه تم خلال الحملة إجراء عمليات رش وتعقيم للمنازل والمساجد فى المنطقة بمعدات وأدوات تطهير وفرتها مديرية الطب البيطرى، حيث مقرر أن تتواصل جهود الرش والتعقيم فى مناطق أخرى تباعا.



وقال أحمد رستم، مسئول فريق المتطوعين بمؤسسة حياة، إن المشاركين فى المبادرة شباب من مختلف مناطق المحافظة شمال سيناء، قرروا ان يقوموا بدورهم فى هذه الظروف تضامنا مع جهود الدولة.





أكد أن الأهالي أصروا على المشاركة معهم فى الوصول للأسر الأكثر احتياجا، والمساهمة بجهودهم فى نقل الاحتياجات وتوصيلها سيرا على الأقدام لمسافات طويلة.







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نفذت مؤسسة حياة بشمال سيناء حملتها الثانية التي استهدفت مناطق "حي السمران"، وتجمعات بجوار المقابر بالعريش، حيث تم الوصول إلى ٢٠٠ أسرة بالتعاون مع مجلس مدينة العريش، وبحضور ومشاركة رئيس حي السمران.وقدم فريق من الشباب المتطوعين، ضم (11 شابا وفتاة)، احتياجات عاجلة من مطهرات ومعقمات، وتقديم نصائح إرشادية داخل المنزل لكل أسرة حول سبل الوقاية من فيروس كورونا، وتوزيع مطبوعات ارشادية، وملصقات على واجهات المحلات حول طرق تجنب الإصابة والمتبع فى هذا الجانب وفق تعليمات وزارة الصحة المصرية.وقال "هشام جميعان" رئيس حي "السمران" بالعريش، إنه رافق الحملة خلال أعمال توصيل ما هو مطلوب للأسر، وإجراء عمليات رش وتعقيم لمنازل ومساجد المنطقة، تنفيذا لتعليمات مجلس المدينة بتسهيل عمل جميع مؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم جهود مساعدة فى هذه الظروف.