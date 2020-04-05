تعليم القاهرة: توقيع إلكتروني لرصد أعداد الطلاب الذين أدوا امتحان الصف الأول الثانوي 2020

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية استخدمت جميع وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت، مع الطلبة ومديري العموم لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي 2020.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: "تم إنشاء رابط للتوقيع الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوي 2020، خاص بتعليم القاهرة، لمعرفة وتحديد أعداد الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان والدخول على المنصة، وعدد من لم يتمكن، وتحديد السبب، ومعالجة ذلك فورا فى ظل الظروف الراهنة".





وأضاف أن التوقيع الإلكتروني لكل مادة امتحانية يتم يوميا عبر الإنترنت بعد كل امتحان.





وأوضح مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية انعقدت برئاسته وعضوية محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ومحمد بدر، مدير الإدارة القانونية، وعلاء حسين، مدير إدارة التطوير التكنولوجي والمرحلة الثانوية، وتم ربطها بغرف العمليات الموجودة على غرارها بالإدارات التعليمية، إلى جانب ربطها بغرفتي العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة.







وتابع: "أتمنى مزيدا من التوفيق لأبنائنا الطلبة وأحثهم على التزام الهدوء، حيث إن المرور بتلك التجربة يهدف إلى تعويدهم على خوض الامتحان الإلكتروني النهائي المقرر عقده في مايو القادم".





ويؤدي الطلاب اليوم امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.









وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:





- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:

القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الاقصر

البحر الأحمر





- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:

الجيزة

الغربية

سوهاج

قنا

أسوان

شمال سيناء

جنوب سيناء





- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:

الدقهلية

القليوبية

البحيرة

بنى سويف

الإسماعيلية

السويس

مطروح





- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:

الشرقية

الإسكندرية

المنيا

اسيوط

دمياط

بورسعيد