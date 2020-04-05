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محافظات

محافظ سوهاج: تأجيل سداد أقساط المستفيدين من صندوق التنمية المحلية 3 أشهر

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:46 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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خالد رياض
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأحد، تأجيل سداد الأقساط المستحقة بدون فوائد تأخير للمُقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر من 1 أبريل الجاري، وحتى 30 يونيو المقبل، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية والبنك المركزي المصري، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد. 

ولفت "الفقي" في بيان، الأحد، إلى أن المشروعات المنفذة في سوهاج بلغت عدد ٢٤٧٧٧ مشروعاً يخدم كل مشروع أسرة متوسط عددها من ٤ إلى 5 أفراد، بمبلغ 19 مليونًا و33 ألفًا و750 جنيهًا، مشيرًا إلى ان المشروعات متنوعة بين تربية دواجن وخياطة، وصناعات حرفية تراثية مثل التلى والغزل والنسيج، بالإضافة إلى صناعات حرفية بيئية، حيث تخدم المشروعات المرأة المعيلة بنسبة 66% من إجمالي المشروعات. 

وأكد المحافظ أن خدمات صندوق التنمية المحلية، وبرنامج ” مشروعك ” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، متاحة للشباب وأهالي المحافظة للاستفادة منها، من خلال المقرات الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
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