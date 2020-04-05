إلغاء دوري الشباب والبراعم.. وتأجيل حسم الدوري

استقر مسئولو اتحاد كرة القدم ، على إلغاء كافة بطولات الأعمار الصغيرة بداية من دوري البراعم والناشئين والشباب خلال الموسم الكروى الجارى بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل موسع فى الفترة الأخيرة .





ويري مسئولو اتحاد كرة القدم صعوبة استكمال بطولات البراعم والناشئيين والشباب فى الوقت الحالي ، وهو ما ادى إلى وجود حالة كبيرة من الاستقرار على إلغائها مع عودة بدء موسم جديد خلال الأشهر المقبلة بعد السيطرة على فيروس كورونا .





وبشأن الدوري المصري الممتاز ، أكد مصدر مطلع أن اتحاد الكرة يراقب الموقف بدقة كبيرة من أجل الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة الخاصة باستكمال المسابقات سواء الدوري الممتاز.





وأكد مصدر مطلع أن اتحاد الكرة يراقب الموقف بدقة كبيرة من أجل الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة الخاصة باستكمال المسابقات سواء الدوري الممتاز أو الدوريات الأدنى .





وأضاف أن استكمال الدوري من عدمه مرتبط بقرارات وزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة ومدى التغلب والسيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية وجميع العاملين بالأندية المصرية تأتى فى المقام الأول.





وتابع : " حال استقرار الأوضاع والسيطرة على فيروس كورونا فالدوري سيستكمل وسيتم استئنافه مرة أخرى مشيرا إلى أن رغبة الجميع هى استكمال الدوري وعدم إلغائه " .





وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.