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محافظات

إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:21 م
إغلاق موانئ السويس
إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية
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حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بقيادة اللواء خالد زهران، إغلاق ميناء السويس والزيتيات بمحافظة السويس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث تتراوح شدة الرياح بين ١٥ و٢٠ عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار.

كما أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء الأدبية والسخنة بسبب العواصف الترابية وارتفاع الأمواج. 

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية
إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية
إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية
إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية
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