بعد تصريحات إبراهيم سعيد القاسية.. محمد فاروق يعلق على رد وليد سليمان

وجه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة غامضة عبر موقع تبادل الصور انستجرام.





وكتب سليمان عبر صفحته الرسمية: "القافله تسير و .............. " دون توضيح معنى ذلك.





وأقحم بعض نجوم الكرة المصرية اسم وليد سليمان بشأن أزمة أحمد فتحي والمبلغ الذي يتقاضاه سنويا وهو 11 مليون جنيه.





ورد محمد فاورق نجم الأهلي السابق ومقدم برنامج البريمو المذاع على فضائية تن، يا وليد انت لاعيب جامد وشخصية محترمة مع اي حد ممكن يبعدك عن هدفك ربنا يكرمك ويوفقك.





وفتح أمس إبراهيم سعيد نجم الاهلي السابق النار على وليد سليمان بتصريحات في ضيافة فاروق، وقال: "وليد سليمان٬ نجم الفريق الكروي الأول بالنادى الأحمر بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية".



وقال سعيد فى حديثه مع برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي محمد فاروق٬ المذاع على قناة "Ten": "وليد سليمان ليس لاعبا دوليا لكي يشترط على الاهلى عند تجديد عقده ويجب الأخذ فى الاعتبار فى المعاملة بين اللاعب المحلي والدولي".

وأضاف: "وليد سليمان لم يفعل شييء مع المنتخب الوطني ولم يشارك لكي يحصل على هذا المبلغ بعد تجديد عقده ويشارك مع الأهلى دقائق معدودة".





ونجح الأهلي في تجديد عقد وليد سليمان إلى موسمين.



