السيسي يتفقد تجهيزات ومعدات القوات المسلحة المطورة لمواجهة كورونا.. فيديو

وكان الرئيس السيسى، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا على المعهد في الأسبوعين الماضيين.







