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أخبار البلد

السيسي يتفقد تجهيزات ومعدات القوات المسلحة المطورة لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:56 م
الرئيس تجهيزات ومعدات
الرئيس تجهيزات ومعدات القوات المسلحة
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محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض نماذج التجهيزات والمعدات المتطورة من قبل القوات المسلحة؛ في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السيسى، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا على المعهد في الأسبوعين الماضيين.


كما وجه الرئيس السيسي، بحصر المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة للحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتى في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس.

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