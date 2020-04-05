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اقتصاد

منتجات تأمينية لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير الرسمية في مواجهة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:01 م
اتحاد التامين
اتحاد التامين
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علياء فوزى
قال الاتحاد المصرى للتأمين ، إن اعلان منظمة الصحة العالمية WHO  مارس الماضى فيروس كورونا COVID-19 المستجد وباء عالميا جعل شركات التأمين حول العالم تفكر فى سرعة تقديم بعض المنتجات التأمينية الجديدة و إضافة بعض المزايا للوثائق او المنتجات الحالية لمواجهة الاضرار الناجمة عن الفيروس، فضلا عن النظرة الى هذه الازمة كمسئولية اجتماعية.


و أضاف الاتحاد ، فى تقرير له اليوم الاحد ، أنه لا يمكن ان نتجاهل الدور الذي قامت به بعض الشركات العاملة بسوق التأمين المصري بإعلانها ان فيروس كورونا COVID-19 مغطي ولكن الدور الجماعي لايزال مطلوبًا .


كشف الاتحاد المصري للتأمين قريبا من خلال لجنة التأمين متناهي الصغر وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبعض الاتحادات الهامة كاتحاد الصناعات وبعض منظمات التعاون الدولية لمحاولة الاستفادة من هذه التجربة المريرة وتحويلها الى مبادرة إيجابية لدعم الاسر الفقيرة والعمالة غير الرسمية وغيرها من خلال منتجات مخصصة لهم يمكن ان تقوم بدعمهم في مثل هذه الحالات مستثمرون حالة التأهب وشعور بعض الفئات بعدم الامان المادى وحثهم على الاشتراك في التأمين متناهي الصغر والذي يمكن ان يكون طوق نجاة لهم في مثل هذه الظروف القاسية.


وأكد الاتحاد، أن فيروس كورونا COVID-19 كان مفاجأة كبيرة للعديد من الأنظمة الاقتصادية حول العالم وهو فيروس لا يفرق بين المستوي الاقتصادي للمجتمعات.
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