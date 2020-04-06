زاره الإسرائيليون وبه صندوق موسى وبئر الأمنيات..ماذا تعرف عن المعبد اليهودي بالقاهرة

هنا في قلب التاريخية، عاصمة التسامح والتعايش مكان نادر لن تجد له مثيلا، الأديان السماوية الثلاث تتقابل مع بعضها البعض في مشهد يعبر عن سيمفونية تناغم وترابط تعب عن مدى سماحة الأديان في مصر، إنه مجمع الاديان بمصر القديمة.





لوجة معمارية دينية لن تجد لها مثيل بها الإسلام الى بـ يمثله “جامع عمرو بن العاص” أول مسجد تم بناؤه فى مصر، والمسيحية اللى بـ يمثلها “مجموعة كنائس العذراء وأبو سرجة وبربارة”، والمعبد اليهودى أو “معبد بن عزرا”.





وأمس أعلنت وزارة الأثار المصرية إتاحة زيارة المعبد افتراضيا على صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار اول امس مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة او جولة إرشادية لاحد المواقع او المتاحف الاثرية، يوميا في تمام الساعه ٧ مساء تحت شعار

‏Experience Egypt from Home - ‏Stay Home-- ‏Stay Safe"





وفيما يليل سنتعرف سويا على حكاية المعبد التاريخية ...





"بن عزرا"





يعتبر المعبد من اهم الاماكن السياحية التي توجد بمنطقة مصر القديمة ، وكان مكانه كنيسة للاقباط تسمي بـ "كنيسة الملاك ميخائيل".





اشترت بعد ذلك الطائفة اليهودية الكنيسة وحولتها لمعبد يسمي بمعبد ابن عزرا نسبة الي النبي عزرا .





سيدنا موسي

قيل أن مياه النيل كانت تفيض منه وتم انتشال الصندوق الذي وجد فيه سيدنا موسي عليه السلام بجوار المعبد وهو طفل حيث التقطته إمرأة فرعون، كما قيل أن سيدنا موسي كان يأتي الي هنا ليدعوا الله حتي ينقذ بني إسرائيل من عذاب النار.





وفود يهودية اسرائيلية

ويمثل هذا المعبد أهمية كبرى لدى الطائفة اليهودية المصرية والتي تأتى لزيارته من حين لأخر ولا تقام فيه الصلاة لانه اعتبر مكان اثري ملكا للمجلس الاعلي للاثار ، وكانت تأتي وفود يهودية اسرائيلية قديما لزيارة المعبد اما الان لايحدث ذلك.





يزخر معبد ابن عزرا بالكتابات العبرية المحفورة علي الرخام وهذه الكتابات تدل علي ان موسي عليه السلام كان يصلي في هذا المعبد.





بئر الامنيات

ويجد داخل المعبد بئر يتم القاء الطوب والاموال بداخلة من اجل تحقيق الامنيات كما يعتقد اليهود ومازال هذا البئر تستخدمه الطائفة حتي الان .





تصميم المعبد

يتكون المعبد من طابقين بهما 12 عمودا وكل طابق ينقسم الي ثلاثة اروقة ويقع الهيكل اي القبلة التي يتجه اليها اليهود في صلاتهم في الجزء الشرقي من المعبد ويتم الصعود اليه بسلالم من الرخام والهيكل مصنوع من الخشب المزخرف بنجمة داود ويعلوه قوس ملون بالابيض والاسود محفور علي جانبيه كتابات بالعبريه يعلوها لفظ الجلالة الله والوصايا العشر بالغة العبرية.





الهيكل

اما داخل الهيكل فيوجد مكان مخصص للتوراة المكتوبة بخط اليد والتي تقرأ اثناء الصلاة وتحفظ في دولاب الهيكل .





الخلفاء الراشدين والبيماه"

أما على الناحية اليسري من الهيكل يوجد توجد حجرة صغيرة "للجباي" وهو الرجل المتخصص لجمع التبرعات للطائفة اليهودية ويوجد داخل المعبد " نجفة " محفور عليها اسماء الخلفاء الراشدين " ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب "اما في وسط المعبد فيوجد "البيماه" المنصة وتشبه الصندوق الذي تم التقاط موسي عليه السلام منه حينما كان صغيرا.





مقفيه

أما عن الطابق الثاني فهو مكان مخصص للنساء ليشاركوا الرجال في الصلاة وليستمعوا الي المواعظ ويوجد بهذا الطابق ايضا غرفة الجنيزا وهي غرفة لها نافذة كان يلقي فيها اليهود كل الاوراق التي تخصهم سواء ان كانت عقود ملكية او ورق بداخلة كتابات دينية.





يوجد مكتبة عبرية ومبني للمسنين من ابناء الطائفة اليهودية ويوجد ايضا بئر مياه يسمي "مقفيه" اي المغطس .





وفي هذا البئر يتم فيه غمر الجسد بالماء ليتطهر فيه اليهودي ويعد الغطس من الطقوس التهود فلا يعد المرء يهوديا الا بعد أن يغطس.



