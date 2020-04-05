لـ الرجال.. إليك أهم 5 نصائح يجب أتباعها عند دخولك المطبخ

يعانى كثير من الرجال بسبب أوقات الفراغ فى الوقت الحالى لذلك يلجأ البعض منهم إلى دخول المطبخ ، فى محاولة منهم لأعداد بعض الأطعمة الشهية أو مساعدة زوجاتهم فى إعداد الطعام.





ولذلك نقدم لكم أهم النصائح التى يجب مراعتها عند دخول المطبخ









- تأكد أن لديك جميع مكونات الوصفة قبل إعدادها، ولا تستعن ببدائل مرتجلة حتى لا تكون النتيجة كارثية.





- إذا كنت متزوج، فمن اللطف الاستعانة بخبرات زوجتك في الطبخ وسؤالها إذا تطلب الأمر.





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- ليس من الضروري أن تنجح التجربة في المرة الأولى، فهناك تفاوت في درجات حرارة الأفران والبوتاجازات.





- لابد أن تتعود على دخول مطبخك حتى تدرك أماكن الأدوات دون حرق الكثير من الوقت والطاقة في معرفة أين تكون مخزنة.





- إذا قمت بحرق الطعام، فلا يربكك ذلك، قم ببساطة بأخذ الصينية في ماء بارد، حتى تتمكن من نزع الطبقة المحروقة بسهولة، ثم نظف بقية الطعام وضعه في وعاء جديد مع قطعة خبز بيضاء على الأعلى وستزول رائحة الطعام المحروق.



