كبيرة الخبراء الطبيين في أسكتلندا تعتذر على الهواء.. وتعرض استقالتها لهذا السبب.. فيديو

اعتذرت كبيرة المسؤولين الطبيين في أسكتلندا على الهواء على شاشة التلفزيون بعد أن تلقت تحذيرا من الشرطة بتجاهلها نصيحتها الشخصية للناس بالبقاء في المنزل، حيث زارت العزل الصحي لأسرتها مرتين على بعد أكثر من 40 ميلا من منزلها.









وبحسب "ديلي ميل"، قالت كاثرين كالديروود إن ما فعلته كان خطأ وأنه لا توجد مبررات لهذا الفعل.









ولكن أثناء وقوفها في مؤتمر صحفي بجانب الوزيرة الأولى لأسكتلندا، نيكولا ستورجون، التي واجهت مطالبات عدة بإقالة الخبيرة الطبية، قالت إنها تنوي 'مواصلة التركيز' على دورها.









وقالت السيدة ستورجون إن الدكتورة كالدروود عرضت استقالتها، لكنها رفضت، قائلة إن خبرتها ونصيحتها كانت لا تقدر بثمن.









ووفقًا لـ "Scottish Sun"، يقع المنزل الرئيسي للدكتور كالديروود على بعد ميلين ونصف فقط من مبنى الحكومة الاسكتلندية في إدنبره، حيث تقدم إحاطات يومية حول فيروس كورونا مع الوزيرة الأولى نيكولا ستورجون.



