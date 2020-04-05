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محافظات

إعانات مالية لـ 200 أسرة من الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، تخصيص وزارة الأوقاف، إعانة مالية، للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، لدعم تلك الفئة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى اختيار 200 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا لمنحهم هذه الإعانات المالية، وذلك من خلال التنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في إطار المساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.


وأشار المحافظ إلى أن القرار يأتى إسهامًا من وزارة الأوقاف فى التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا فى ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة واهتمامها بمساعدة الأسر المتضررة من آثار فيروس كورونا المستجد.


جدير بالذكر أن بنك الطعام أرسل 5 شاحنات مواد غذائية محملة بـ 32 ألف كرتونة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.
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